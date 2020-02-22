Abullah Gül: Sözlerim çarpıtıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra sessizliğini bozarak röportaj verdi.

Karar Gazetesi yazarlarıyla bir araya gelen Gül'e, görevde olduğu sırada yaşanan Gezi Parkı olaylarındaki tutumu soruldu.

"BÜYÜK BİR GURUR DUYUYORUM"

Toplumsal olaylar karşısında sesiz kaldığına yönelik eleştirilerin olduğunu hatırlatan gazeteciye Gül, "Nerede sessiz kaldım. Mesela en büyük olaylar Gezi olaylarıydı değil mi? Bana o zaman ilk sorulan soruya verdiğim cevap şuydu: “Bununla büyük bir gurur duyuyorum” dedim. Şaşırdı herkes. Çünkü “Türkiye'nin problemlerinin mahiyetini değiştirmişiz. Eskiden insanlar insan hakları için sokağa çıkardı. Faili meçhuller dursun diye çıkardı. Yolsuzluk dursun diye sokağa çıkardı. Şimdi insanlar ağacı kestirmem diye sokağa çıkmış, çevre duyarlılığı için sokağa çıkmış. Türkiye'nin problemlerini İngiltere'nin, ABD'nin problemleri haline çevirmişiz” dedim. Daha sonra bu toplumsal olay iyi yönetilemeyince terör örgütlerine büyük bir fırsat çıktı ve bildiğimiz vahim olaylar, vandallıklar cereyan eti." şeklinde açıklama yaptı.

Gül bu açıklamalarından sonra, Ak Parti kanadı tarafından sert şekilde eleştirildi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır. Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size." ifadelerini kullandı.

"SAYIN GÜL GURUR DUYABİLİR"

Konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Gül gurur duyabilir, kendi değerlendirmesidir. Bir bütün olarak okuduğunuzda Türkiye'nin o dönemde çok zor bir süreçten geçtiğini akıldan çıkarmayalım" ifadelerine yer verildi.

"SÖZLERİMİN ÇARPITILMASI AYIP VE ÇİRKİNLİK"

Bütün bu tepkilerin ardından Abdullah Gül, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Verdiği ropörtajın ilgili bölümünü paylaşan Gül, "Karar Gazetesi'ne verdiğim mülakatta gezi olayları ile ilgili kısmın kasıtlı olarak bazı çevrelerce çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum. Söyleşinin ilgili kısmını kamuoyunun vicdanına aynen sunuyorum." ifadelerini kullandı.