taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3421
Euro
6.0543
Altın
1236.07
Borsa
93947.84
Gram Altın
212.125

Aç pitbullar yaşlı kadına kabusu yaşattı

ABD'nin Kuzey Karolina Eyaletinde 60 yaşında olduğu belirtilen bir kadın, bir grup köpeğin kendisine saldırması sonucu hastanelik oldu.

DHA | 05.12.2018 - 17:16..
  1. Haberler
  2. Dünya

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sokakta yürüyen yaşlı kadının yanına gelen pitbul cinsi bir köpek, kadının çantasına saldırıyor.

KIYAFETLERİ PARAMPARÇA OLDU

Saniyeler içinde kadının yanına gelen, aç oldukları tahmin edilen, aralarında pitbulların da bulunduğu köpekler kadına saldırınca, kadın yere düşüyor. Saldırılarını sürdüren köpekler kadının üzerindeki kıyafetleri paramparça ediyor.

Pitbullar yaşlı kadına kabusu yaşattı VİDEO

İMDADA BİR BAŞKA KADIN KOŞTU

Yaşlı kadının çığlıklarını duyan bir başka kadın, yaşlı kadına yardım etmek için dışarı çıkıyor ve yerden aldığı çanta ile köpekleri uzaklaştırmayı başarıyor. Kafası, kolları ve bacaklarında ısırık yaraları olduğu belirtilen talihsiz kadının daha sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Saldırı anı kameralarca işte böyle kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası 2019 para ve kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası 2019 para ve kur politikasını açıkladı

224
ABD eski başkanı Bush'un köpeği yas tuttu

ABD eski başkanı Bush'un köpeği yas tuttu

241
Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Mehmet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

178
AB'den dolara karşı hamle

AB'den dolara karşı hamle

61
Albert Einstein'ın Tanrı mektubuna 2,9 milyon dolar

Albert Einstein'ın Tanrı mektubuna 2,9 milyon dolar

135
Süper Lig'de VAR'sız puan durumu

Süper Lig'de VAR'sız puan durumu

102
Irak'tan Ceyhan'a petrol ticareti başladı

Irak'tan Ceyhan'a petrol ticareti başladı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir