Aç pitbullar yaşlı kadına kabusu yaşattı

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sokakta yürüyen yaşlı kadının yanına gelen pitbul cinsi bir köpek, kadının çantasına saldırıyor.

KIYAFETLERİ PARAMPARÇA OLDU

Saniyeler içinde kadının yanına gelen, aç oldukları tahmin edilen, aralarında pitbulların da bulunduğu köpekler kadına saldırınca, kadın yere düşüyor. Saldırılarını sürdüren köpekler kadının üzerindeki kıyafetleri paramparça ediyor.

Pitbullar yaşlı kadına kabusu yaşattı VİDEO

İMDADA BİR BAŞKA KADIN KOŞTU

Yaşlı kadının çığlıklarını duyan bir başka kadın, yaşlı kadına yardım etmek için dışarı çıkıyor ve yerden aldığı çanta ile köpekleri uzaklaştırmayı başarıyor. Kafası, kolları ve bacaklarında ısırık yaraları olduğu belirtilen talihsiz kadının daha sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Saldırı anı kameralarca işte böyle kaydedildi.