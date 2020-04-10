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Acarkent villalarının yapı ruhsatları iptal edildi

Mimarlar Odası'nın başlattığı hukuki süreç sonuç verdi, Acarkent'in orman kanununa aykırı olarak inşa edildiğine karar verildi.

Haber Merkezi |
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Acarkent villalarının yapı ruhsatları iptal edildi

İstanbul'un en güzel yerlerinden olan Beykoz'da, yıllar önce yaşanan ağaç katliamının ardından bölgede yüksek duvarlı ve havuzlu villalardan oluşan bir site inşa edildi: Acarkent.

Türkiye'nin zengin isimlerinin yerleştiği Acarkent'e karşı Mimarlar Odası, ilk günden itibaren büyük bir hukuk mücadelesi başlattı.

30 YIL SONRA GELEN KARAR

30 yılı aşkın süreden sonra Acarkent davasında karar çıktı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Acarkent'teki villaların yapı ruhsatlarını iptal etti.

Karar, site sakinlerinde büyük bir üzüntüye neden oldu.

Acarkent villalarının yapı ruhsatları iptal edildi

Kararı Artı Gerçek’e değerlendiren TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen, şunları söyledi:

“Beykoz ilçesi, Saip Molla özel orman alanının yapılaşmaya açılması, 5 Haziran 1986'da Orman Kanunu'na eklenen 'özel ormanlarda yatay alanın yüzde 6'sını geçmemek kaydıyla inşaat yapılabilir' hüküme dayanılarak başlamıştı.

ORMAN ALANI TALAN EDİLDİ

Dönemin İBB Başkanı Bedrettin Dalan döneminde 1/1000 ölçekli vaziyet planı ve mimari avan projelerin onaylanması, Orman Genel Müdürlüğü tarafından inşaat için izin verilmesi ve sonrasında da Beykoz Belediyesi tarafından 1988 yılında yapı ruhsatı verilmesiyle başlayan süreç, 2 milyon 291 bin 280 m2 orman alanının talan edilmesine yol açmıştır.

Mimarlar Odası olarak; orman alalarını yok eden bu projeye 30 yılı aşkın bir süredir karşı sürdürdüğümüz mücadeleyi kazandık. Son derece önemli bir durum bu. Mahkeme kararının gereği yerine getirilmeli, orman alanını yok eden bu yapılar hakkında yerel yönetimler gerekli adımları atmalıdır.”

Acarkent villalarının yapı ruhsatları iptal edildi

Acarkent villalarının yapı ruhsatları iptal edildi



 

 

 

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