Bursa'da acilin kapısına bırakılan adamın katilleri yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olay şöyle gelişti:
37 yaşındaki C.Y. arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Sonrasında silahla göğsünden vurulan genç, arkadaşları tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil kapısının önüne bırakıldı.
GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİLER
Kan kaybeden C.Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kameraları sonucu olaya karışan dört şüpheliyi tespit etti.
4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyonla gözaltına alınan Y.D. (46), E.D.(34), M.D.(48) ve İ.D.(30) isimli şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.