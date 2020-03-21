Bursa'da acilin kapısına bırakılan adamın katilleri yakalandı

İspanya'da iki kez saldırıya uğrayan adam

1 Koronavirüs en çok Ronaldo'yu zarara uğrattı İtalyan basını, maçların askıya alınmasının ardından futbolcu bazında tahmin edilen ortalama kaybın 70 milyon euro olacağını yazdı. En fazla zarara uğrayacak oyuncu ise Ronaldo olacak.

2 Antalya'da bir kişi boşandığı eşini takip edip, vurdu Antalya'da bir kadın, boşandığı kocası tarafından yakınına kahvaltıya giderken vuruldu. Kasığından yaralanan kadın, tedaviye alındı.

3 Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan mangal yasağı Tarım ve Orman Bakanlığı, park ve mesire alanlarında mangal ve piknik yapılmasını yasakladı.

4 İtalya, 3200 korona ölümünün incelendiği rapor yayınladı Koronavirüs nedeniyle büyük can kaybının yaşandığı İtalya’da bugüne kadar hastalıktan hayatını kaybedenlerin verileri incelendi. Buna göre virüsten en çok etkilenenler 63 yaş üstü erkek hastalar oldu.

5 Suriye sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı Türk Silahlı Kuvvetleri Hatay-Suriye sınır hattına obüs, tank ve komando sevkiyatı gerçekleştirdi.

6 Down sendromlu çocuklardan 'evde kal' çağrısı Gaziantep, İzmir, Adana ile İsviçre, KKTC ve Hollanda'daki Türk ailelere mensup toplam 8 çocuk Uluslararası Down Sendromu Federasyonu öncülüğünde bir araya gelerek, evde kal çağrısı yaptı.