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Bursa'da acilin kapısına bırakılan adamın katilleri yakalandı

Göğsünden vurularak hastanenin acil kapısına bırakılan adam hayatını kaybederken; olayı araştıran cinayet bürosu dedektifleri, katil zanlısı 4 kişiyi yakalayıp adliyeye sevk etti.

İHA | 21.03.2020 - 14:03..
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olay şöyle gelişti:

37 yaşındaki C.Y. arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Sonrasında silahla göğsünden vurulan genç, arkadaşları tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil kapısının önüne bırakıldı.

Bursa'da acilin kapısına bırakılan adamın katilleri yakalandı

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Kan kaybeden C.Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kameraları sonucu olaya karışan dört şüpheliyi tespit etti.

Bursa'da acilin kapısına bırakılan adamın katilleri yakalandı

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonla gözaltına alınan Y.D. (46), E.D.(34), M.D.(48) ve İ.D.(30) isimli şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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