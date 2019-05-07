Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin vurduğu Yemen'de, halk açlıklça pençeleşiyor. Dünyanın en büyük açlık krizlerinden birinin yaşandığı Yemen’de, çatışmaların gölgesinde Müslümanlar ilk orucunu açtı.

Ülkede yoksulluk nedeniyle birçok camide iftar verilemezken, halk yemeklerini paylaşarak iftarını yaptı. Yemenlilerin elindeki tek kap yemek, onlarca kişi tarafından bölüşüldü.

YEMEN'DE SAVAŞ

Başkent Sana dahil olmak üzere ülkenin yoğun nüfuslu bölgeleri, 2014’den bu yana Husilerin kontrolü altında. Hükümeti destekleyen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, 2015 yılından bu yana Husilere karşı savaşıyor. 4 yıldır devam eden çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Açlık krizinin yaşandığı Yemen’de iftar VİDEO

AÇLIK KRİZİNİN MERKEZİNDEKİ ÜLKE: YEMEN

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen’de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara yol açıyor.