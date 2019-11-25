Açlıktan kağıt yiyen kardeşler kurtarıldı

Ukrayna’da, ailelerinin ilgisizliği nedeniyle saç, duvar kağıdı ve strafor yemek zorunda kaldıkları belirtilen iki kız çocuğu, polis tarafından kurtarıldı.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

5 yaşındaki Diana ve 1 yaşındaki Anya, bir komşunun ihbarı üzerine eve gelen polis tarafından ailelerinden alındı. Adı açıklanmayan 25 yaşındaki annenin çocuklarını beslemediği belirtildi.

"ÇOCUKLARA BAĞIRIYORLARDI"

Dnipro kentindeki apartmanda yaşayan komşu bir kadın “Evde anne ve annenin erkek arkadaşıyla yaşıyorlardı; sürekli kavga edip çocuklara bağırıyorlardı. Evden sürekli kötü bir koku geliyordu.” dedi.

"NEFES ALMAKTA ZORLANDIK"

İki kardeşin tuvalet çalışmadığı için onun yerine küveti kullandığı, küvetin ise kurt dolu olduğu belirtilirken, yerel basına konuşan polis, “Çocuklar kirli yatakta yatmaya, yıkanmamış bulaşıklardan yemek yemeye ve pis yerde oyun oynamaya alışmışlar. Evdeki koku o kadar kötüydü ki, nefes almakta zorlandık.” ifadelerini kullandı.

"BULDUKLARI HER ŞEYİ YEMİŞLER"

Çocuk doktoru Liya Segeda “Çocukların dışkısında strafor, duvar kağıdı ve saç çıktı. Evin içinde bulabildikleri her şeyi yemişler.” dedi.

"AYDA BİR KEZ DÜZGÜN YEMEK YEDİLER"

Polis sözcüsü Ludmila Kopylenko ise “Anne ve erkek arkadaşı işsiz. Hayatlarını idame ettirebilmek için devletin çocuk bakımı için verdiği parayı harcıyorlar. Çocuklar ayda bir kez düzgün yemek yiyor, anne kalan parayı alkole harcıyor.” ifadelerini kullandı.