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Acun Ilıcalı 25 bin TL tazminat kazandı

Acun Ilıcalı ile Merve Büyüksaraç'ın 'Survivor'da yemek' davası sonuçlandı. Dava sonucunda 25 bin TL tazminat kazanan Ilıcalı, bu parayı hayır kurumuna bağışlayacak.

Detay Haber | 02.07.2019 - 14:45..
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Bodrum'da gerçekleşen Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasının finalinde Acun Ilıcalı, Merve Büyüksaraç ile ilgili olan mahkemenin kazanıldığını duyurdu. Ilıcalı, dava sonrası kazanılan 25 bin TL tutarındaki tazminatı hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı 25 bin TL tazminat kazandı

"DEFALARCA İFTİRA ATTI"

Acun Ilıcalı, canlı yayında konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bundan yıllar önceydi. Survivor'da bir yarışmacı, elenmesini kabullenemeyerek hakkımızda asılsız iddialarda bulundu. Bu kişi Merve Büyüksaraç. Kendisi bize defalarca iftira attı, mahkemeye verdik."

Acun Ilıcalı 25 bin TL tazminat kazandı

25 BİN TL TAZMİNAT

"Asılsız iddiaları mahkeme haksız buldu ve bize tazminat ödemeye makmum etti. Adalet yerini buldu. Hayatımız boyunca kimsenin hakkını yemedik. Bunu iddia eden de 25 bin TL manevi tazminat kararı ile buluştu."

Acun Ilıcalı 25 bin TL tazminat kazandı

HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLAYACAK

"Bu parayı hayır kurumlarına bağışlayacağız. Sevgili Merve'ye şu açıdan çok teşekkür ediyorum; bize çirkin iddialarda bulundu, cevabı mahkeme verdi, kazann hayır kurumları oldu."

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