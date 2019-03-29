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Acun Ilıcalı, Itır Esen'i takibe aldı

Acun Ilıcalı, adının aşk dedikodularına karıştığı Survivor’ın YouTube kanalında sunuculuk yapan Itır Esen’i takip etmeye başladı.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 14:03..
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Miss Turkey 2017 yarışmasında tacı elinden alınan Itır Esen'le aşk yaşadığı konuşulan Acun Ilıcalı'dan bir hamle geldi. İkili, iddialar hakkında bir açıklama yapmazken yeni bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı ve Itır Esen, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe aldı.

Geçtiğimiz yıl Fransa'da Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Acun Ilıcalı, Itır Esen'i takibe aldı

ACUN ILICALI'DAN SÜRPRİZ HAMLE

İkili, iddialar hakkında bir açıklama yapmazken, Ilıcalı'dan bir hamle geldi. Acun Ilıcalı, Itır Esen'i Instagram hesabından takibe aldı. Ilıcalı ve Esen'in bu hareketi kafaları karıştırdı.

Acun Ilıcalı, Itır Esen'i takibe aldı

ŞEYMA SUBAŞI İLE ITIR ESEN'İN BENZERLİĞİ

Itır Esen ile Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın birbirine benzerlikleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Acun Ilıcalı, Itır Esen'i takibe aldı

Acun Ilıcalı, Itır Esen'i takibe aldı

Acun Ilıcalı, Itır Esen'i takibe aldı

Acun Ilıcalı, Itır Esen'i takibe aldı

Acun Ilıcalı, Itır Esen'i takibe aldı

Acun Ilıcalı, Itır Esen'i takibe aldı

Acun Ilıcalı, Itır Esen'i takibe aldı

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