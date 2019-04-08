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Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

Kim olduğu henüz bilinmeyen bir güzelle görüntülenen Acun Ilıcalı, en son Itır Esen ile aşk yaşadığı yönünde haberlere konu olmuştu.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 07:49..
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Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

Şeyma Subaşı'ndan geçtiğimiz aylarda boşanan Acun Ilıcalı yeni sevgilisiyle yakalandı.

Miami'de tatil yapan Acun Ilıcalı sarışın bir güzelle motora binerken yakalandı. Acun Ilıcalı'nın yanındaki ismin kim olduğu ise merak konusu oldu.

"ŞARIŞIN AŞKI BİTMEYECEK"

İddiaya göre gizemli kadının, 20 yaşında Yalova'da yaşayan bir basketbolcu olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili sosyal medya kullanıcıları birçok yorumda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Acun'un sarışın aşkı hiç bitmeyecek galiba." yorumunu yaptı.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Şeyma Subaşı bölüm iki başlıyor. Çok benziyor Şeyma Subaşı'na" yorumunu yaptı.

Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

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