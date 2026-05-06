Acun Ilıcalı: Premier Lig'e çıkarsak oyuncuları Las Vegas'a yolluyorum

İngiltere Championship’te play-off’lara kalan Hull City, sezonun kritik maçlarından birine çıkacak.

8 Mayıs Cuma akşamı MKM Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Hull City, Millwall ile karşılaşacak.

Sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen Teknik Direktör Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, play-off ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

ACUN ILICALI'DAN BÜYÜK ÖDÜL

Takımının başarısı için her türlü imkanı seferber eden Acun Ilıcalı, TV8'de katıldığı bir canlı yayında, takımının Premier Lig'e çıkması halinde oyuncularına vereceği büyük ödülü duyurdu.

"LAS VEGAS'A YOLLUYORUM"

Oyuncuların ve teknik heyetin performansından memnuniyetini dile getiren Ilıcalı, oyunculara verdiği sözü açıklayarak "Hull City, Premier Lig'e çıkarsa tüm takımı özel uçakla Las Vegas'a yolluyorum. Onların ödülü o olacak.'' yorumunda bulundu.

"FENERBAHÇE'DE OLSA 25 GOLDEN AŞAĞI ATMAZ"

Golcü oyuncusu Oli McBurnie için de dikkat çekici bir yorum yapan Acun Ilıcalı, "Oli McBurnie, Fenerbahçe'de olsa 25 golden aşağı atmaz. Ne gelirse atıyor. Adamın özelliği top gelirse atıyor. Attığı gollerden birkaçı insani goller değil." değerlendirmesini yaptı.