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Acun Ilıcalı, Amerika'ya sevgilisini götürdü

Ünlü sunucu ve medya patronu ile Çağla Altunkaya'nın aşkını bir selfie ortaya çıkardı.

Haber Merkezi | 03.02.2020 - 12:19..
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Medya patronu Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın ilişkisi belgelendi.

Geçtiğimiz yaz motosiklette görülen çift, bu kez Amerika’daki Super Bowl finalinde görüntülendi.

BÜYÜK AŞKI SELFİE ORTAYA ÇIKARDI

Acun Ilıcalı bu seyahatiyle ilgili sosyal medya hesabından bol miktarda paylaşım yaptı ancak kimse yanında biri olduğunu anlamadı.

Ta ki dünyaca ünlü yemek programı sunucusu Martha Stewart selfie çekene kadar...

Acun Ilıcalı, Amerika'ya sevgilisini götürdü

BAŞBAŞA FİNAL MAÇI

Ünlü sunucunun Amerikan futbolu müsabakası sırasında çektiği bir selfiede, Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya’nın finali başbaşa izlemeye gittiği görüldü.

Acun Ilıcalı, Amerika'ya sevgilisini götürdü

Acun Ilıcalı, Amerika'ya sevgilisini götürdü

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