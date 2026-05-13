Acun Ilıcalı: Türkiye’de ligin adil olduğunu düşünmüyorum

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin Başkanı ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu.

Sarı-lacivertli eski yönetici, Türkiye'deki futbol iklimine ve Fenerbahçe'ye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ünlü televizyoncu, ülkemizde Süper Lig'in adil yönetilmediğini öne sürdü.

"TÜRKİYE'DE LİG ADİL DEĞİL"

Sözlerine devam eden Ilıcalı, "Türkiye'de ligin adil olduğunu düşünmüyorum. Yani hiçbir zaman da düşünmeyeceğim." dedi.

Ligde adil bir sistemin olmadığını da sözlerine ekleyen Ilıcalı, "O yüzden de sportif başarısızlık evet var ama 'Adil bir sistem var mı?' diyorsanız, çok adil olduğunu düşünmüyorum..." şeklinde konuştu.

"TEDESCO BAŞARILI OLAMADI"

Acun Ilıcalı daha sonra Fenerbahçe'de yaşananları değerlendirdi.

Ilıcalı, sarı-lacivertlilerin bu sezonki teknik direktörü Domenico Tedesco'nun başarılı olamadığını söyledi.

'Tedesco kalmalıydı' diyenleri eleştiren Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu seneki hocamız kusura bakmasın başarılı olamadı. Beraberlik Türkiye'de kabul edilmeyen bir sonuç. Hala bu hoca kalmalıydı diyenler var. Ben bu dünyadan uzak bir şekilde olduğum için bugün Hull City de final oynuyorum.”