Acun Ilıcalı-Zuhal Topal gerginliği büyüyor

Acun Ilıcalı ile Zuhal Topal arasında büyük bir kavga var.

Ilıcalı, FOX TV'de ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada programının Yemekteyiz programından çalıntı olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı'nın bu iddiası üzerine Zuhal Topal Instagram hesabından açıklama yayınladı.

"GELİN KAYNANA ÇEKİŞMESİ ODAĞINDA OLAN TÜRK FORMATI"

Topal'ın paylaştığı açıklamada, "Program, Ağustos 2018 tarihinden bu yana Fox TV’de yayınlanmaktadır. Global Agency, 10 yıldan fazla süredir Türkiye ve dünyada yaratıcı fikirlere dayanan televizyon formatları bularak bağımsız distribütör sıfatıyla tüm dünyaya pazarlamasını yapmaktadır. Bu serüven, “Gelinim Olur Musun?” formatının Global Agency tarafından yurtdışına pazarlanmasıyla başlamıştır. “Gelinim Olur Musun?” formatında olduğu gibi “Momsters/Mutfakta Bir Gelin” de Türk kültüründe var olan gelin-kaynana çekişmesini odağına alan bir Türk formatıdır. Formatı özgün kılan temel fikir, gelin ile kaynana arasındaki çatışma ve gelinlerin yaptığı yemekleri jüri olarak kaynanaların oylaması üzerinedir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

ACUN ILICALI: YEMEKTEYİZ KOPYALANMIŞTIR

Bu açıklamaya, Acun Ilıcalı 5 maddeyle cevap verdi.

"1) TV8’de yayınlanmakta olan “Yemekteyiz” formatı, Fox TV tarafından tamamen çalınarak “Zuhal Topal’la Sofrada” adıyla kopyalanmıştır.

2) Söz konusu kanal , tüm dünyada 40 farklı ülkede, Türkiye’de ise 10 yıldır yayınlanmakta olan “Yemekteyiz” formatının kopyasına “Momsters” (Zuhal Topal’la Sofrada) adını vererek özgün bir program havası yaratmak istemektedir. Bu alenen fikir hırsızlığıdır.

3) Fox TV, söz konusu açıklamasında “Momsters” (Zuhal Topal’la Sofrada) programının format sahibini Global Telif Hakları Yapımcılık Tic. A.Ş. olarak göstererek doğru olmayan bir beyanda bulunmaktadır. Bahsi geçen firmanın yetkilileri ise format sahibinin kendileri olmadığını sadece dağıtıcısı olduklarını açıklamışlardır.

4) Yine Fox TV yayınında, format hırsızlığını ortaya koyan raporu hazırlayan Emrah Dönmez’in Işık Üniversitesi’nde görev yapmadığı iddia edilmiştir. Bu iddia da kesinlikle gerçek dışıdır. Çünkü Emrah Dönmez, raporu hazırladığı tarihte Işık Üniversitesi’nde görev yapmaktaydı.

5) Fox TV’nin ilgisiz detayları ön plana çıkararak kamuoyunu gerçeklerden uzaklaştırma çabalarını kınıyoruz. Takdiri siz seyircilerimize bırakıyoruz. “Zuhal Topal’la Sofrada” programı “Yemekteyiz” programına taklit denecek kadar benziyor mu? Benzemiyor mu?"



