Acun Ilıcalı'dan duygusal kutlama! Esat Yontunç'un doğum gününü kutladı

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam ediyor. Paylaşımlarla gündeme gelmeye devam eden ünlü isim, küçük yaştan beri birlikte olduğu arkadaşı Esat Yontunç'un doğum gününü kutladı.

PREMİER LİG DİLEĞİ

Sosyal medya hesabından arkadaşıyla bir karesini yayınlayan Ilıcalı, şu notu düştü:

"Gönül beraber kutlamayı isterdi ama dünyanın iki ayrı ucundayız. Allah sana doğum günü hediyesi olarak Premier Lig’i getirmeyi nasip etsin. Nerede olursak olalım, kalplerimiz beraber. Sana mutluluk dolu bir yaş diliyorum. Doğum günün kutlu olsun."

Esat Yontunç da Acun Ilıcalı'nın paylaşımına "İyi ki varsın. Mesafeler vız gelir, daha nice zaferlere omuz omuza inşallah" yorumunu yaptı.