Acun Ilıcalı'dan Murat Özdemir açıklaması

MasterChef yarışmasından diskalifiye olan Murat Özdemir Instagram hesabından paylaştığı video ile büyük tepki çekti. Acun Ilıcalı, video sonrası kendi hesabından konuya dair açıklama yaptı.

"İNSAN MÜSVEDDESİ"

Murat Özdemir'in eline aldığı bir papağana yaptığı işkence görüntüleri büyük tepki topladı. Papağanın boğazını sıkarak feci şekilde işkence yapan Özdemir için sosyal medya kullanıcıları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adresine çok sayıda şikayette bulundu. Acun Ilıcalı daha sonra Twitter ve Instagram hesapları üzerindn açıklama yaparak, "Hayvanlara yapılan zulmü lanetliyorum, yüce yargının bu insan müsveddesi için gerekeni yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.