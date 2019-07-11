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Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa şarkı söyledi

TV8 ekranına çıkan baba-kız, eğlenceli dakikalar yaşadı. Minik Melisa'nın ezberlediği şarkı, babası tarafından pek beğenilmedi.

Haber Merkezi | 11.07.2019 - 10:01..
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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa, canlı yayında 'Yansın Geceler' adlı şarkıyı söyledi.

TV8 ekranlarına çıkan baba-kızın, şarkı sonrasındaki tavırları ise güldürdü.

Ilıcalı, küçük kızı Melisa'ya hemen şarkıyı unutmasını söylerken, suçu büyük kızı Yasemin'e attı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa şarkı söyledi

"HEMEN ŞARKIYI UNUTUYORUZ"

"Babasının haberi yoktu, Yasemin öğretmiş bunu." diyen Ilıcalı, bu tarz şarkıların söylememesi gerektiğini dile getirdi.

İşte canlı yayındaki o anlar:

Acun'un kızı Melisa 'Yansın Geceler' şarkısını söyledi İZLE

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