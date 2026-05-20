Acun Ilıcalı’nın küçük kızı üniversiteden mezun oldu

Dört kızı bulunan ve en büyük kızı Banu Ilıcalı'dan iki kız çocuğu dedesi olan olan Acun Ilıcalı, çocuklarıyla yakından ilgileniyor.

YASEMİN MEZUN OLDU

Kızlarına düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı son olarak, eski eşi Zeynep Yılmaz ile birlikte kızları Yasemin'in dünyanın bir ucundaki üniversite mezuniyeti için bir araya geldi.

Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz'ın kızlarının bu özel gününde yan yana gelerek gurur pozları verdi. Eski eşlerin karesi sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı, tüm dikkatleri üzerine çeken o paylaşımına şu notu düştü:

"BENİM TERSİM BİR PERFORMANS GÖSTERDİN"

"Canım kızım seni kucağıma aldığım günler dün gibiyken bugün üniversiteden mezun olmanı kutladık. Eğitim hayatın boyunca benim tersim bir performans göstererek babanı hep gururlandırdın. Bu mutlu gününde dünyanın bir ucu da olsa seninle beraber olmak çok ama çok güzeldi. Darısı minik kardeşlerinin başına :)"