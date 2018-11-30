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Acun-Şeyma davası Meclis gündeminde

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'na 125 bin lira nafaka ödeyecek olmasının televizyonlarda fazla yer alması, tartışmalara neden oldu.

Haber Merkezi | 30.11.2018 - 13:36..
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Acun-Şeyma davası Meclis gündeminde

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, 8 dakika süren dava sonucunda boşandı.

İkilinin ayrılığı, gündemi bir süre meşgul etti.

Magazin basını ikili arasındaki boşanma protokolüne ulaşarak detayları servis etti. Buna göre; Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na aylık 125 bin lira nafaka ödeyecek.

Haber bültenlerinin konuyu uzun süre işlemesi, Meclis'te gündeme geldi.

"BALLANDIRA BALLANDIRA ANLATILIYOR"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, boşanmaların günlük diziler gibi ballandıra ballandıra anlatıldığını söyledi.

Acun-Şeyma davası Meclis gündeminde

RTÜK'E ŞİKAYET

RTÜK'ü uyardıklarını belirten MHP'li vekil, gençlere kötü örnek olunduğunu dile getirdi.

"BUNA MÜSAADE EDİLMESİN"

Sefer Aycan'ın sözleri, tutanaklara şöyle geçti: "Yurt meselesine geçmeden önce rahatsız olduğum bir konuyu belirterek başlamak istiyorum. Son zamanlarda televizyon kanallarında, özellikle de ana haber bültenlerinde bir şekilde medyatik olmuş kişilerin boşanmaları günlük diziler gibi gösterilmektedir ve buradan alınan tazminatlar ve detaylar her gün ballandıra ballandıra sunulmakta ve bu topluma kötü örnek oluşturmaktadır. Bununla ilgili Radyo Televizyon Üst Kurulu'na da gerekli uyarıyı yaptık. Gençlerimize çok kötü örnekler sergiliyoruz, buna müsaade edilmemesi gerekir. Boşanma tabii ki bir haktır ama kötü bir haktır, reklamı yapılacak bir tarafı da yoktur."

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