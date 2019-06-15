1 İstanbul'da lüks cip araçların üzerinden geçti Güngören’de bir sitenin otoparkından çıkmaya çalışan lüks cip, park halindeki 5 otomobili üstüne çıkarak ezdi.

2 Ada Araştırma'nın 23 Haziran anketi Seçimlere 2 hafta kalan yayınlanan ankette, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın yüzde 2 olduğu görüldü.

3 Adana'da anne-baba inşaata yerleşti Oğulları tarafından sokağa atıldıktan sonra bir inşaatın giriş katına yerleşip burada kalan anne ve baba gözyaşlarına boğuldu.

4 Muriç'ten Rizespor'a: Bonservisimi indirin Galatasaray'a transfer olmak istediğini belirten Muriç, Rizespor yönetimine çağrı yaparak, "Bonservis bedelimi makul seviyelere indirin" dedi.

5 Adana'da çay görünümlü kaçak sigara sevkiyatı Polis, kargo ile gönderilen çay kutularının içinden 6 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirdi.

6 Cezaevi firarisi manzaraya karşı uyurken yakalandı Bursa'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen zanlı, polis tarafından otomobilde uyurken yakalandı.