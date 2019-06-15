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Ada Araştırma'nın 23 Haziran anketi

Seçimlere 2 hafta kalan yayınlanan ankette, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın yüzde 2 olduğu görüldü.

Haber Merkezi | 15.06.2019 - 09:55..
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Ada Araştırma'nın 23 Haziran anketi

Türkiye'nin gözü kulağı İstanbul seçimlerinde...

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor.

Adaylar, İstanbul'da halkla bir araya gelerek 23 Haziran'da sandıktan 'başkan' olarak çıkabilmenin hesaplarını yapıyor.

Partiler çalışmalarını sürdürürken anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu gösteren Ada Araştırma, 23 Haziran seçimlerine ilişkin anketini yayınladı.

İŞTE RAKAMLAR

Ankete katılanların yüzde 50,64'ü Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söylerken Binali Yıldırım'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 48,30'da kaldı.

Saadet Partisi'nin oy oranı ise yüzde 0,84'te kaldı.

23 HAZİRAN ANKETİ

Ada Araştırma'nın 23 Haziran anketi

31 MART ÖNCESİ YAYINLANAN ANKET

Ada Araştırma'nın 31 Mart yerel seçimlerinin öncesinde yayınladığı araştırmada Ekrem İmamoğlu'nun 1 puanlık farkla önde olduğu görülmüştü.

Ada Araştırma'nın 23 Haziran anketi

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