Adalar Belediye Başkan Vekilliği'ne Medine Pamuk seçildi

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar sürüyor...

19 Haziran’da gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak’ın yanı sıra meclis üyeleri Yavuz Çiftçioğlu ve Mehmet Nuri Kara’nın da aralarında bulunduğu 35 kişi, 23 Haziran’da tutuklanmıştı.

YENİ BAŞKANI SEÇMEK İÇİN TOPLANDILAR

Akpolat’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Adalar Belediye Meclisi başkan vekilini belirlemek üzere toplandı.

Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu Neriman Erduman Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seçimde CHP’nin adayı Medine Pamuk ile AK Parti’nin adayı Kemal Türkyılmaz yarıştı.

MEDİNE PAMUK SEÇİLDİ

Toplam 7 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde ilk turda Pamuk 5, Türkyılmaz 1 oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı.

İkinci ve üçüncü turlarda Pamuk 5, Türkyılmaz ise 2 oy aldı. Gerekli çoğunluk sağlanamayınca seçim dördüncü tura kaldı.

Dördüncü tur oylamasında da 5 oy alan Medine Pamuk, Adalar Belediye Başkanvekili seçildi.