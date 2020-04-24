Adalar'a gitmek 1 ay yasak: Son seferler düzenleniyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar'a giriş ve çıkışlar kısıtlandı.

26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24.00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasında belirlenen istisnalar dışında Adalar'a giriş ve çıkış yapılamayacak.

ÇALIŞAN GÖREVLİLER DE

Pazar günü gece yarısı başlayacak kısıtlama kararı öncesi Şehir Hatları'nın Adalar'a seferleri devam ederken, Bostancı İskelesi'nden geçenler de oldu. Adalar'da ikamet eden bazı kişilerin vapura çantalarıyla bindiği görülürken, Adalar'a gidenler arasında çalışan görevliler olduğu da görüldü.

"ADALAR'DA HASTALIK OLMAMASI İÇİN ALINAN BİR TEDBİR"

Adada yaşayan Mehmet Özkorkmaz, kısıtlama kararı için, "Şu pozisyon itibarıyla havaların ısınmasından dolayı Adalar'a giriş ve çıkışların kontrol altına alınması çok doğal. Bu bir karantina değil. Bu yanlış algılanmasın. Adalar'da hastalık olmaması için alınan bir tedbir. Bence bu çok güzel bir hareket. Bunlar bir kısıtlama. Adada ikamet etmeyenler için gerekli olan bir kısıtlama bu. Ama bizler yani Adalar'da oturanlar, yaşayanlar için geçerli değil." diye konuştu.

"EKMEK VE SU DAĞITIMI YAPIYORUZ"

Bostancı İskelesi'nden Büyükada'ya giden bir vatandaş, "Ben görevliyim. Ekmek ve su dağıtımı yapıyoruz. Biz adada ikamet edip, orada çalıştığımız için geçebiliyoruz." şeklinde konuştu.