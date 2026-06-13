Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'na tepki

Türk yargısına dışarıdan müdahale çabası...

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda 17 Haziran’da Türkiye raporu oylanacak.

Raporun taslak metninde ise Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 'yaptırım listesi'ne konulması önerisi var.

Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin sert bir mesaj verdi.

"TÜRKİYE, BAĞIMSIZ VE EGEMEN BİR ÜLKEDİR"

Avrupa'yı ülkenin iç işlerine karışmama konusunda uyaran Gürlek, "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, köklü devlet geleneğine sahip, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Türk yargısı, kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir.

Türkiye’de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak, henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek; Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak, ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur." dedi.

"BİZİM İÇİN ASIL OLAN TÜRK MAHKEMELERİNİN KARARLARIDIR"

AB'den gelen raporları tavsiye niteliğinde siyasi metinler olarak tanımladıklarını belirten Gürlek, şunları söyledi:

“Avrupa Parlamentosu’nun bazı çevrelerince körüklenen bu siyasi içerikli yaklaşım, bu kişilerin temsil ettiği kurumların güvenilirliğini zedelemektedir.



Bizim için asıl olan, Aziz Milletimizin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarıdır. Avrupa Parlamentosu raporları ise tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir.



Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır.”

"AVRUPA'NIN KENDİ TARTIŞMALARINA ODAKLANMASI DAHA İYİ OLUR"

Avrupa'nın kendi iç işleri ile ilgilenmesi gerektiğini hatırlatan Bakan, "Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başlıklarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlementosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır.

Türkiye; terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." diye konuştu.

"HİÇ KİMSE TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARGISINI VESAYET ALTINA ALABİLECEĞİNİ SANMASIN"

Bu kararların kendileri üzerinde bir etkisi olmadığını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

“Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz.



Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın.



Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz.”