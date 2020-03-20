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Adalet Bakanı: Cezaevinde koronavirüslü hükümlü yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok. Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor." dedi.

AA | 20.03.2020 - 15:18..
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Adalet Bakanı: Cezaevinde koronavirüslü hükümlü yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerindeki koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Şu ana kadar herhangi bir vakaya rastlanmadığını dile getiren Bakan Gül, "Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok. Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor." dedi.

"MECLİS'İN TAKDİRİ"

İnfaz düzenlemesine ilişkin de bir soruya cevap veren Bakan Gül, "Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclis'in takdirindedir." dedi.

Adalet Bakanı: Cezaevinde koronavirüslü hükümlü yok VİDEO

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