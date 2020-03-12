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Adalet Bakanı cezaevlerindeki durumu değerlendirdi

Abdülhamit Gül, ceza infaz kurumlarındaki koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA | 12.03.2020 - 22:50..
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ceza infaz kurumlarındaki koronavirüs tedbirlerinin alındığını belirtti.

Duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Gül, "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Gül'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır.

Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler, 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutuluyor.

Son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmiyor."

AYRINTILAR GELİYOR...

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