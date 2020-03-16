Adalet Bakanı Gül yargıda korona önlemlerini açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs tedbirlerini sıraladı.

60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli sayılacağını aktaran Bakan Gül, cezeavi şartları ve noterlik hizmetleri ile ilgili yeni kararların alındığını belirtti.

"Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir." diyen Bakan Gül, "Cezaevlerinde pozitif korona vakasına rastlanmadı." şeklinde konuştu.

YENİ BİR TALİMATA KADAR HEPSİ SONA ERDİRİLDİ

Haftasonu noterlik hizmetlerinin yeni bir talimata kadar ertelendiğini dile getiren Gül, denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin toplu olarak yaptıkları tüm faaliyet ve çalışmaların sona erdirildiği söyledi.

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NÖBETÇİ NOTERLİK UYGULAMASI ERTELENDİ

Nöbetçi noterlik uygulamasının yeni bir duyuruya kadar ertelendiğini vurgulayan Bakan Gül, avukatların çalışma sistemine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Avukatlarımızın bu süreçte görüşmelerini asgari düzeyde gerçekleştirmesini öncelikle öneriyoruz. Acil ve çok gerekli haller varsa da, hiçbir şekilde temas söz konusu olmayacak şekilde avukatlarımızın kapalı görüş yapması yönünde Bilim Kurulu'nun bir tavsiyesi ve bu konuda alınmış bir karar var."