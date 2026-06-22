Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü atama sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026 yılı isteğe bağlı atama süreci tamamlandı.

Bakanlık ve komisyon atamalı personelin yer değişikliği talepleri doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda 2 bin 566 personelin ataması gerçekleştirildi.

ATAMALAR NAS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILDI

Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamaya göre, kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri ile müdür yardımcıları hariç olmak üzere Bakanlık ve komisyon atamalı personelin yer değişiklikleri Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden tamamlandı.

Atamalarda personelin hizmet puanı, tercih sıralaması ve ilgili kurumların norm kadro durumları dikkate alındı.

SONUÇLAR YAYINLANDI

Sonuçlar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlandı.

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ADALET BAKANI GÜRLEK: BAŞARILAR DİLİYORUM

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün Norm ve Atama Sistemi kapsamında hazırlanan 2025 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmaları tamamlanmıştır.



Kararname, kısa süre içerisinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün resmî internet adresinden yayımlanacaktır.



Kararname kapsamında atamaya hak kazanan 2 bin 566 personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Kararnamenin; personelimize, ailelerine ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”