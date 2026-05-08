Adalet Bakanlığı'ndan bağımlılıkla mücadelede yeni rehabilitasyon modeli

Adalet Bakanlığı, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında ceza infaz sisteminde yeni bir dönüşüm süreci başlattığını duyurdu. Paylaşılan tanıtım videosunda, bağımlılıkla mücadelede bilimsel temelli rehberlik ve rehabilitasyon modelinin hayata geçirildiği vurgulanırken, amaç olarak hükümlü bireylerin topluma yeniden kazandırılması gösterildi.

İNFAZ SİSTEMİNDE KAPSAMLI DÖNÜŞÜM

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ceza infaz kurumlarında bağımlılıkla mücadeleye yönelik kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, bilimsel esaslara dayalı sistematik bir rehberlik ve rehabilitasyon modeli uygulamaya alındı.

BİLİMSEL VE PSİKO-SOSYAL DESTEK MODELİ

Yeni sistemde, uzman hekimler ve psiko-sosyal destek ekiplerinin görev aldığı müstakil bir yapı oluşturuldu. Hükümlülerin bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirilen programlarla tedavi ve iyileşme süreci yürütülüyor.

Ayrıca sosyal ve mesleki gelişimi destekleyen uygulamalarla bireylerin yeniden topluma uyum sağlaması hedefleniyor.

TOPLUMA KAZANDIRMA HEDEFİ

Bakanlık açıklamasında, temel hedefin bağımlılıkla mücadele kapsamında hükümlü bireylerin topluma yeniden kazandırılması olduğu vurgulandı. Bu süreçle birlikte toplumsal huzurun güçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

BAKAN GÜLÇEK’TEN SOSYAL MEDYA MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen çalışmalarla bağımlılıkla mücadelenin daha güçlü bir seviyeye taşındığını belirtti.

Gürlek, infaz sisteminde bağımlılığın artık sistematik bir rehabilitasyon modeliyle ele alındığını ifade ederek, her hükümlü için bireysel ve kapsamlı süreçler yürütüldüğünü kaydetti.

“TEK BİR VATANDAŞIMIZI DAHİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Bakan Gürlek açıklamasında, bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, hiçbir vatandaşın bu tehdidin insafına bırakılmaması için tüm imkânların seferber edildiğini belirtti.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK

Adalet Bakanlığı, bağımlılıkla mücadelede hem önleyici hem de rehabilite edici politikaların güçlendirilerek uygulanmaya devam edeceğini bildirdi.