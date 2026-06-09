Adana merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonu: 47 gözaltı

Suç ve suçluyla mücadelede operasyonlar ardı ardına geliyor.

Emniyet güçleri, vatandaşın huzur ve güvenliği için aralıksız şekilde çalışıyor.

Bu kapsamda son olarak 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik Adana merkezli 23 ilde operasyonlar düzenlendi.

"5 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETLİLİĞİ BELİRLENDİ"

Operasyonların detaylarını ise İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

Bakanlık paylaşımında hesaplarında 5 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

"47 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Suç şebekelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını veren Bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözleri kullandı:

"Adana merkezli 23 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 5 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 47 şüpheli yakalandı.

FAİLİ OLDUKLARI SUÇLAR SIRALANDI

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin; bilişim sistemleri üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin panel yönetimini yaptıkları ve bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

"SUÇ ŞEBEKELERİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Operasyonlar sonucu şüphelilere ait; 1 adet paravan şirket, 23 adet konut, 29 adet araç, 13 adet arsa, 4 bin 742 adet banka ve 6 adet kripto hesabına tedbir kararı uygulandı.

Güvenlik güçlerimizle birlikte vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."