Adana Seyhan Nehri'nde can pazarı
Seyhan ilçesinde Regülatör Köprü yakınında Seyhan Nehri’ne bir kadın düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından kadın kurtarıldı.
Adana’da korkutan olay...
Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi Regülatör Köprü yakınında gece saatlerinde Seyhan Nehri kıyısından bir kadın suya düştü.
Kadının suya düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
CAN SİMİDİ VE HALAT YARDIMIYLA KURTULDU
Suyun içindeki kadın, itfaiye görevlileri tarafından can simidi ve halat yardımıyla çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ismi açıklanmayan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)