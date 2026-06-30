Adana ve Bolu'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı

Türkiye, 7 Temmuz'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek zirveye, 32 NATO üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile davetli diğer liderler katılacak.

Bu kapsamda zirvenin sorunsuz gerçekleşmesi için önlemler alınmaya devam ediyor.

Son olarak Bolu ve Adana'dan peş peşe açıklamalar geldi.

ADANA'DA EYLEM VE GÖSTERİLER YASAKLANDI

Adana Valiliği, kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri eylem ile etkinliklerin 10 Temmuz'a kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi veya dolaylı olarak aynı amaçla gerçekleştirilebilecek eylem ve etkinliklere karşı tedbir alındığı belirtildi.

Bu kapsamda il genelinde park ve bahçeler, genel yollar, kamu binalarıyla sivil toplum kuruluşlarının önleri, açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve yazılama gibi tüm faaliyetlerin yasaklandığı kaydedildi.

Yasağın, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesi kapsamında alındığı aktarıldı.

Kararın, 1 Temmuz saat 08.00'den 10 Temmuz saat 23.59'a kadar geçerli olacağı aktarıldı.

BOLU'DA DA 10 TEMMUZ'A KADAR GÖSTERİ VE EYLEM YASAK

Aynı şekilde Bolu Valiliği'nden de bir açıklama geldi.

NATO Zirvesi nedeniyle Bolu’da polis ve jandarma ekipleri tarafından il genelinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Bolu Valiliği tarafından il genelinde yapılacak eylem ve basın açıklamalarının 10 gün boyunca yasaklandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“07-08 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara ilinde düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle çok sayıda yabancı devlet ve hükümet başkanı, uluslararası kuruluş temsilcisi, diplomatik heyet ve üst düzey kamu görevlisi Ankara'da bulunacağından ülke genelinde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılması istenilmiştir.



Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili olarak ilimiz genelinde (Polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek amaçlı açık ve kapalı alanlarda yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto eylemi, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, broşür dağıtma, imza kampanyası, meşale yakma, ,eylem ve etkinliklerin ve bu eyleme destek vermek amacıyla gelen araçların, şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin ve çıkışlarının 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri gereğince 01 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 08.00'den 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar 10 gün süre ile yasaklanmıştır.”