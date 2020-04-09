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Adana'da 1 ayda 2 cinayet işleyen 3 kişi yakalandı

Adana’da 1 ay içerisinde 2 farklı cinayet olayına karışan 3 kişi saklandıkları villada kıskıvrak gözaltına alındı

İHA |
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Adana'da 1 ayda 2 cinayet işleyen 3 kişi yakalandı

15 Mart Pazar günü saat 04.50 sıralarında Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda 34 MSB 89 plakalı aracında kalaşnikofla silahlı saldırıya uğrayan Cüneyt Aksüt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Aynı şüpheliler bu olaydan 22 gün sonra 6 Nisan Pazartesi günü Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi 4067 sokakta Kemal Daş’ı başından ve göğüsünden tabanca ile vurarak infaz etmişti.

SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

2 cinayet olayından sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede inceledikleri kamera kayıtlarından şahısların kimliklerini tespit etti.

SAKLANDIKLARI YER TESPİT EDİLDİ

Ardından iz süren polisler 3 şüphelinin Çukurova ilçesine bağlı Karahan Mahallesi’nde bir sitedeki villada olduklarını tespit etti.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, villaya düzenlendiği operasyonda, 2 olayın şüphelileri Seyfettin B., Cemil E., Abdullah A.’yı kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri villada yaptığı aramada, 7 adet sim kart, 2 cep telefonu, 2 adet M.A. adına düzenlenmiş sahte ruhsatlı tabanca ve bunlara aile 38 mermi, 2 çelik yelek ele geçirdi.

Öte yandan, 15 Mart Pazar günü işlenen cinayet olayında daha önceden 6 kişi tutuklanmıştı.

Adana'da 1 ayda 2 cinayet işleyen 3 kişi yakalandı

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