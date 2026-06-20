Adana'da 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı: Jandarmanın dikkatiyle kurtuldu
Kozan ilçesinde uçurumdan ormanlık alana yuvarlanan otomobilin sürücüsü, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Adana'da Kozan ilçesinde Gedikli Mahallesi’nde Mustafa K. (49) idaresindeki 06 HML 060 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yaklaşık 100 metre yükseklikten ormanlık alana yuvarlandı.
JANDARMA EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ FARK ETTİ
Bu sırada devriye gezen jandarma ekipleri, kaza yapan otomobili fark edip sürücüyü yaralı olarak araçtan çıkarttı.
Ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü ormanlık alandan çıkartıp yola çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)