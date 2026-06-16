Adana'da 12'nci kattan düşen Ecrin taburcu oldu: Bina önünde pasta ve balonlarla karşılama

4 Haziran’da Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’nde, 7’nci sınıf öğrencisi Ecrin Deniz Karaca, apartmanın bahçesinde oynayan kardeşini kontrol etmek için 12’nci kattaki dairede merdiven boşluğundaki pencereye çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Ecrin, önce apartmanın sundurmasına ardından beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

11 GÜNLÜK TEDAVİ SONRASI TABURCU OLDU

Hastanede geçirdiği 11 günlük yoğun tedavi sürecinde bacağında kırık ve çatlaklar tespit edilen Ecrin Deniz Karaca, çeşitli ameliyatların ardından sağlığına kavuştu.

Doktorların gözetiminde yapılan tedavilerin ardından taburcu edilen genç kız, hasta nakil ambulansıyla evine getirildi.

MUCİZE KURTULUŞUN YAŞANDIĞI YERDE DUYGUSAL KARŞILAMA

Ecrin, taburcu edilmesinin ardından kazanın yaşandığı apartmanın önüne götürüldü. Burada ailesi, komşuları ve yakınları tarafından sürpriz bir karşılama hazırlandı.

Pastasını üfleyen Ecrin için balonlar uçurulurken yaşanan anlar, duygusal görüntülere sahne oldu. Genç kız ve ailesi, yaşanan zorlu sürecin ardından sevinç ve gözyaşını bir arada yaşadı.

“İYİLİKLER BANA KANAT OLDU”

DHA’ya konuşan Ecrin Deniz Karaca, yaşadığı olayın ardından hayata bakışının değiştiğini söyledi. İyileşme sürecinde kendisine yapılan yardımların büyük anlam taşıdığını ifade eden Karaca, bundan sonra kendisi de iyilik yapmaya karar verdiğini belirtti.

Genç kız, yaşadığı mucizevi kurtuluşu yardım ve dualarla ilişkilendirerek, hayatının geri kalanında yardıma muhtaç çocuklara destek olacağını dile getirdi.

BABA: “İYİLİKLER KARŞILIKSIZ KALMADI”

Ecrin’in babası ve aynı zamanda bir dernek başkanı olan Hakan Harput Karaca ise kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Deprem sürecinde yürüttükleri gönüllü yardım çalışmalarına da değinen baba Karaca, yaşanan bu olayın kendileri için manevi bir anlam taşıdığını ifade etti. Yapılan iyiliklerin karşılıksız kalmadığına inandıklarını belirten Karaca, kızının sağlığına kavuşmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

TEDAVİ SÜRECİ EVDE DEVAM EDECEK

Doktorlar, Ecrin Deniz Karaca’nın tedavisinin bir süre daha evde devam edeceğini belirtti. Aile, kızlarının sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade ederken, yaşanan olayın ardından destek mesajları gönderen herkese teşekkür etti.

Olayın ardından çekilen güvenlik kamerası görüntüleri ise kazanın nasıl gerçekleştiğini ortaya koymuştu.