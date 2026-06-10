Adana’da 12'nci kattan düşen kız çocuğu hayata kalmayı başardı
Yüreğir ilçesinde apartmanın 12'nci katından düşen kız çocuğu yaralandı. 14 yaşındaki kızın hayati tehlikeyi atlattığı belirtilirken düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yürekler ağza getiren olay...
14 yaşındaki E.D.K., yaşadığı apartmanın 12’nci katından henüz bilinmeyen nedenle düştü.
Önce binanın giriş kısmında bulunan sundurmaya çarpan kız çocuğu ardından zemine düştü.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.D.K., ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATA TUTUNDU
Tedavi altına alınan genç kızın vücudunda çeşitli kırıklar oluştuğu öğrenildi.
Ancak hayati tehlikeyi atlatarak yaşam mücadelesini kazandığı aktarıldı.
DÜŞME ANI KAMERADA
Öte yandan, kız çocuğunun 12’nci kattan düşerek sundurmaya çarpması ve ardından yere düşmesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.