Adana'da 1.8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da narkotik polisinin takip edip, önünü keserek durdurduğu tırda 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
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Adana'da ekipler, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
TIR TAKİBE ALINDI
Ekipler, D-400 kara yolunda takibe aldığı şüpheli bir tırı, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda önünü keserek durdurdu.
HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ
Şoför A.C.’nin indirildiği tırda narkotik dedektör köpekle arama yapan polis, çuvalların içinde 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan A.C., emniyete götürüldü. A.C.’nin, sorgusunda konuşmadığı belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)