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Adana'da 19 kişilik pos makinesi çetesi yakalandı

İhtiyaç sahiplerinin kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren çete üyelerinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA | 21.03.2020 - 10:35..
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, paraya ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren çeteye operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait iş yerlerine baskın düzenleyen polisler, 19 kişiyi yakaladı.

Adana'da 19 kişilik pos makinesi çetesi yakalandı

150 ADET KREDİ KARTI

İş yerlerinde yapılan aramalarda farklı banka ve kişilere ait 150 kredi kartı, 19 post cihazı, fatura, alacakların yazıldığı ajanda ve 97 bin 235 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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