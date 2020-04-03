Adana'da 2 kişiye sokak ortasında silahlı saldırı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi 986 Sokak üzerinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi pompalı tüfekte Abdülaziz T. ile Ali Şen A.'ya doğru defalarca ateş açtı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayı gerçekleştiren şahıs ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

BİR KİŞİ BAŞINDAN YARALANDI

Abdülaziz T. kafasından yaralanırken Ali Şen A.’nın vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada yaralılar yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavilerinin ardından Abdülaziz T., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, Ali Şen A. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk oldu. Başından yaralanan Abdülaziz T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta bulunan boş kartuşlardan delil çalışması yaptı. Kaçan şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.