Adana'da 30 yıl tekstilde çalışan kadın, çocukluk hayali olan dolmuş şoförlüğüne başladı

30 yıl sonra çocukluk hayaline kavuştu.

Tekstilde çalışan kadın, 52 yaşında dolmuş şoförlüğüne başladı.

DOLMUŞ ŞOFÖRLÜĞÜNE BAŞLADI

Adana'da yaşayan Döne Dokuzoğlu, 30 yıl boyunca tekstil sektöründe çalıştıktan sonra çocukluk hayali olan dolmuş şoförlüğüne başladı.

Araç kullanmayı ve insanlarla iletişim kurmayı sevdiğini belirten Dokuzoğlu, geçen yıl Barkal Dolmuş Kooperatifi'nde direksiyon başına geçti.

Adana'da onlarca erkek şoför arasında tek kadın dolmuş şoförü olarak görev yaptığını aktaran Dokuzoğlu, yolcularından da olumlu tepkiler aldığını ifade etti.

"BABAMIZ BİZİ ERKEK GİBİ YETİŞTİRDİ"

Küçüklüğünden bu yana erkek gibi yetiştirildiğini söyleyen Dokuzoğlu, şöyle konuştu:

"Erkek çocuk olmadığı için babamız bizi erkek gibi yetiştirdi. Hiç kız gibi yetişmedik, erkek gibi büyüdük. Babamız bize hep, 'Kimseyi koltuk değneği olarak almayın, kimseden beklenti içinde olmayın. Kendi gücünüzle, kendi çabanızla bir yerlere gelin' derdi. Biz tarlalarda çalıştık, babamın demirci dükkanında çalıştık. Hep babamı örnek aldım.

Babam erkek çocuk olsun istermiş ama her sene bir kız çocuğu olmuş, 6 kız olmuşuz. Biz de ona erkek çocuğunu arattırmamak için erkek gücüyle çalıştık. Hala erkek gücüyle çalışıyorum.

Tarlalarda, seralarda çalıştım. Daha sonra evlendim ve Adana'ya gelerek 30 yıl iç giyim sektöründe çalıştım.

Araba kullanmayı çok seviyordum. Sonra 'Araba sürmeyi seviyorum, neden şoförlük yapmayayım?' diyerek mesleğe başladım."

"KADINLARIN BAŞARABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İSTEDİM"

Mesleğe başlarken birçok zorlukla karşılaştığını anlatan Dokuzoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Tekstil işinde çalışırken farklı bir şey yapmak istediğimi söyledim. Kadınlara örnek olmak, emsal olmak istedim. Kadınların da dolmuşta, takside şoförlük yapabileceğini göstermek istedim. Bu yüzden dolmuşçu olmaya karar verdim.

Herkes karşı çıktı. 'Olamazsın, gidemezsin. Gidersen seninle konuşmayız' dediler. Ama ben kadınların da her şeyi başarabileceğini göstermek istedim.

"'SAÇIN UZUN, AKLIN KISA' DEDİLER"

Buradaki iş arkadaşlarım arasında da karşı çıkanlar oldu. Yıllar önce durağa ilk geldiğimde bana, 'Senin saçın uzun, aklın kısa. Senin burada ne işin var?' dediler.

Şu an yaklaşık 100 erkekle birlikte çalışıyorum ve tek kadınım. Bunun zorluğunu çok yaşadım.

"HERKES DOLMUŞÇU DOĞMUYOR"

Kadın olduğum için 'Yapamazsın, bu iş sana göre değil' diyen çok oldu. Hatta beni göndermek isteyenler bile vardı. Onlar benim burada çalışmamı istemiyorlardı.

Ama ben de inat ettim. 'Madem gitmemi istiyorsunuz, ben daha çok kalacağım' dedim. Sonuçta herkes dolmuşçu olarak doğmuyor."