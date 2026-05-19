Adana'da 4 cinayet şüphelisi gözaltına alındı

17 Mayıs günü saat 01.05 sıralarında Adana'nın Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta, korkunç bir olay meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yaralı halde bulunan 25 yaşındaki Emin Bozkurt'u sağlık ekipleriyle birlikte ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bozkurt'un ilk ifadesinde, tanımadığı kişiler tarafından darbedildiğini ve kaçan aracın plakasını alamadığını söylediği öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan muayenede, Bozkurt'un sırt kısmından ateşli silahla vurulduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunduğu tespit edildi.

Durumu ağırlaşan Bozkurt, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bozkurt, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERASI İLE TESPİT EDİLDİLER

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, bölgedeki yaklaşık 24 saatlik güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği öne sürülen A.E. ile E.S.K. ve şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği değerlendirilen C.E. ile A.E., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin kaçmak için kullandığı 01 AUB 793 plakalı otomobil ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

ALKOL SONRASI TARTIŞMA ÇIKTI

Polisin yaptığı incelemede, olay günü şüpheliler ile Emin Bozkurt'un birlikte alkol aldığı, aralarında bulunan husumet nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, kavga sırasında E.S.K.'nin Bozkurt'u tabancayla vurduğu iddia edildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.