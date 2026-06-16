Adana’da 4 yaşındaki çocuk peş peşe iki aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı üzerinde trafik ışıklarının araçlara yeşil yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 4 yaşındaki Halil Süveyli’ye, Ali A. yönetimindeki 01 MC 0699 plakalı kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, ardından Hacı Y. idaresindeki 80 AFB 674 plakalı minibüsün altında kaldı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ KAÇTI, MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar sürücülere uyarıda bulundu. İddiaya göre kamyonet sürücüsü aracını durdurduktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Minibüs sürücüsü ise ağır yaralanan çocuğu kucağına alarak aracına bindirdi ve Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne götürdü.

TALİHSİZ ÇOCUK CAN VERDİ, İKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinden ayrıldığı belirlenen kamyonet sürücüsü Ali A.’yı saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan Halil Süveyli ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bunun üzerine minibüs sürücüsü Hacı Y. de gözaltına alındı.

Kazanın yaşandığı bölgede esnaflık yapan Mehmet Can, iki çocuğun yolun karşısına geçmeye çalıştığını belirterek, “Yeşil ışık yandıktan sonra iki araç çocuğun üzerinden geçti. Sürücüler durumu sonradan fark etti. İkinci araçtaki sürücü çocuğu hastaneye götürdü. Burada sürekli kazalar yaşanıyor” dedi.

Hayatını kaybeden Halil Süveyli’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.