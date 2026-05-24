Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem!

Adana'da korkutan bir deprem yaşandı. Deprem, Adana'nın merkez ilçelerinden de hissedildi.

Panikleyen vatandaşların dışarı çıktığı görüldü.

4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre Adana'nın Saimbeyli ilçesi 4,9 ile sarsıldı.

Saat 04.26'da yaşanan depremin derinliği 8.6 kilometre olarak verildi.

Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.26’da meydana gelen ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Kayseri, Niğde illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."”