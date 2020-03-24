Adana'da 650 bin TL'lik sahte temizlik ürününe el konuldu

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Fuhuş için anlaştıkları kadınlar kaçtı görevliyi dövdüler

Adana’da iki kişi, fuhuş yapmak için anlaştıkları kadınlara ‘eş değiştirme' teklifinde bulununca, kadınlar otelden kaçtı. 2 şüpheli, otel görevlisini darbedip, eşyalarını da aldı.