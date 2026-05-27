Adana’da acemi kasap kurban yerine kendini kesti

Kurban Bayramı heyecanı başladı.

Bayram namazının ardından, tüm yurtta olduğu gibi Adana’da da kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ACİLE AKIN ETTİ

Bazı vatandaşlar kurban keserken hayvanların darbeleri ve kesici aletler nedeniyle yaralandı.

Yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine akın etti.

"KURBAN YERİNE PARMAĞINI KESMİŞ"

Kurban kesimi sırasında parmağını kesen Muhammet Çapkın tedavi olmak için bir arkadaşıyla Yüreğir Devlet Hastanesine geldi.

Acemi kasap Çapkın'ın arkadaşı, "'Ben kasabım' dedi, '13 dakikada kurbanı kesip parçalayacağım' dedi. Biz de inandık. Kurbanı tuttu, çevirdi. Bir baktık kan akıyor. Kurban yerine parmağını kesmiş. Kurban yerine kendi kanını akıttı." dedi.

"KASABA YARDIM EDERKEN ELİM KESİLDİ"

Acemi kasap yüzünden eli kesilen Yiğit Öztürk ise tedavi olmak için Karşıyaka Devlet Hastanesine geldi.

Öztürk, "Dana keserken ustanın bıçağıyla elim kesildi. Dikiş atılması gerekiyormuş. Sabahtan bu yana 20 dana kestik. Normalde kasap değilim, şoförlük yapıyorum. Ama bu işten de anlıyorum. Kasaba yardım ederken elim kesildi." diye konuştu.

Yiğit Öztürk, daha sonra motosiklet ile tedavi olmak için nöbetçi cerrahın olduğu hastaneye gitti.