Adana'da aile faciası: Emekli polis, oğlunu vurarak öldürdü

3 Haziran günü saat 11.30 sıralarında, Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi’nde, emekli polis memuru Faruk Kayhan ile oğlu Ahmet Kaan Kayhan arasında uyuşturucu kullanımı ve para talebi iddiaları nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle baba-oğul arasında sokak ortasında arbede yaşandı.

BIÇAKLI SALDIRI, SOPA VE TABANCA

İddiaya göre Ahmet Kaan Kayhan, babasına bıçakla saldırdı. Kendini savunmaya çalışan baba Faruk Kayhan ise önce yol kenarından aldığı tahta sopayla saldırıyı engellemeye çalıştı.

Arbede sırasında belindeki tabancayı çıkaran emekli polis, oğluna peş peşe ateş etti. Olay, çevrede büyük panik yaratırken, silah sesleri mahallede yankılandı.

OLAY YERİNDE KENDİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından Faruk Kayhan’ın, cep telefonuyla kendisini ihbar ettiği ve yerde hareketsiz yatan oğlunun başında polis ekiplerini beklediği öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaşanan anların çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtildi.

“UYUŞTURUCU BATAĞINDAN KURTARAMADIM” DEDİ

Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Faruk Kayhan, olayın bir anda geliştiğini belirterek, “Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Kumar borcu da vardı. Para istedi, vermeyince tartıştık. Bir anlık sinirle gözüm karardı. Engellemeye çalıştım ama saldırmaya devam edince vurmak zorunda kaldım.” dedi.

CENAZE KOZAN’DA DEFNEDİLDİ

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Ahmet Kaan Kayhan’ın cenazesi, Kozan ilçesinde toprağa verildi. Genç adamın daha önce orman yangınlarında görev aldığı ve orman işçisi olarak çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

EMNİYETTEKİ SÜRECİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Faruk Kayhan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.