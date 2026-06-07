Adana'da alacak-verecek meselesinden ağabeyini öldürdü

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Adana'da Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde Muhammet P. (49) ile ağabeyi Ercan P. (55) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

KARDEŞ KAVGASI KANLI BİTTİ

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ercan P., kardeşi Muhammet P.'ye silahla ateş etti. Muhammet P. ise, yanında bulunan bıçakla ağabeyini çeşitli yerlerinden yaraladı.

AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ, KARDEŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan P.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Muhammet P. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Ercan P.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.