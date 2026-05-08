Adana'da alkol simülasyon etkinliği: Gözlük takanlar topa vuramadı

Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlik, Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından organize edildi.

Etkinlikte vatandaşlara 0.80 ve 1 promil alkol etkisini yansıttığı belirtilen simülasyon gözlükleri takıldı.

TOPA VURMAK İMKÂNSIZ HALE GELDİ

Gözlükleri takan vatandaşlardan futbol topuna vurup gol atmaları istendi. Ancak katılımcıların büyük bölümü hedefi tutturamadı.

Bazı vatandaşlar topu göremeyerek defalarca deneme yaparken, bazıları ise dengesini kaybedip yürümekte güçlük çekti.

Ortaya çıkan görüntüler hem eğlenceli hem de dikkat çekici anlara sahne oldu.

“ALKOLÜN ETKİSİ UYGULAMALI GÖSTERİLDİ”

Etkinlikte amaç, alkolün sürüş ve hareket kabiliyeti üzerindeki etkisini vatandaşlara doğrudan göstermek oldu.

Polis ekipleri, simülasyon sayesinde refleks kaybı ve denge bozukluğunun gerçek hayattaki risklerine dikkat çekti.

EMNİYET KEMERİ SİMÜLASYONU DA KURULDU

Etkinlik alanında ayrıca emniyet kemeri simülasyon aracı da vatandaşların deneyimine sunuldu.

Emniyet kemeri takmanın hayati önemini anlatmak amacıyla hazırlanan uygulamada, katılımcılara çarpma anı etkisi birebir hissettirildi.

AMAÇ: TRAFİKTE BİLİNÇ OLUŞTURMAK

Polis ekipleri, etkinliğin cezadan çok bilinçlendirme amacı taşıdığını belirtti. Katılımcılar ise uygulamaların trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturduğunu ifade etti.