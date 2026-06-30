Adana'da anız yangınında alevler ormana sıçradı
İmamoğlu ilçesinde çıkan anız yangınında alevler ormana sıçrarken bölgeye gelen ekipler yangına hızla müdahale etti.
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, anız yangını çıktı.
İlçedeki Hacı Hasanlı Mahallesi'nde, saat 13.00 sıralarında anız yangını çıktı.
ORMANA SIÇRADI
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yakınlardaki ormana sıçradı.
Yangında park halindeki bir otomobil de zarar gördü.
MÜDAHALE EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler yangına havadan helikopterle ve karadan arazözlerle müdahale etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)