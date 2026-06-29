Adana'da annesini uyurken öldüren kız çocuğu gözaltında

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Adana'da korkunç olay..

Gece saatlerinde ilçenin Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda D.E., salonda uyuyan annesi Servet Tekir'i henüz bilinmeyen nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Olayın ardından polisi arayan D.E., kendini ihbar etti. Adrese gelen ekipler, Tekir'in cansız bedenini evin salonunda buldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tekir'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında evde bulunan D.E.'nin kız kardeşi N.B.E., annesiyle aynı odada uyuduğunu, hiç ses duymadığını, polis gelince olayı öğrendiğini öne sürdü. Gözaltına alınan D.E., emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.