Adana'da annesini uyurken öldüren kız çocuğu gözaltında
Saimbeyli ilçesinde 16 yaşındaki D.E. adlı kız çocuğu, salonda uyuyan annesi Servet Tekir'i bıçaklayarak öldürdü. Kendini polise ihbar eden D.E., gözaltına alındı.
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Adana'da korkunç olay..
Gece saatlerinde ilçenin Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda D.E., salonda uyuyan annesi Servet Tekir'i henüz bilinmeyen nedenle vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Olayın ardından polisi arayan D.E., kendini ihbar etti. Adrese gelen ekipler, Tekir'in cansız bedenini evin salonunda buldu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tekir'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
GÖZALTINA ALINDI
Olay sırasında evde bulunan D.E.'nin kız kardeşi N.B.E., annesiyle aynı odada uyuduğunu, hiç ses duymadığını, polis gelince olayı öğrendiğini öne sürdü. Gözaltına alınan D.E., emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)