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Adana'da araç çarpan yaya yaşamını yitirdi

Adana’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 12.03.2020 - 07:05..
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Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde, 48 yaşındaki Kutbettin Elçi yolun karşısına geçmek istedi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada 01 GD 895 plakalı panelvan sürücüsü Oktay U. (59) Elçi’ye çarptı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Elçi’nin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü Oktay U. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da araç çarpan yaya yaşamını yitirdi

Adana'da araç çarpan yaya yaşamını yitirdi

Adana'da araç çarpan yaya yaşamını yitirdi

 

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