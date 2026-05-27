Adana'da arazi kavgası ölümle bitti

Adana’nın Kozan ilçesinde arazi paylaşımı nedeniyle başlayan husumet, Kurban Bayramı arefesinde şiddetli bir çatışmaya dönüştü. İddiaya göre Çanaklı Mahallesi’nde kurban pazarı çevresinde karşılaşan iki grup arasında tartışma çıktı.

MAHALLEDE SİLAHLAR ATEŞLENDİ

Tarafların yeniden mahallede karşı karşıya gelmesiyle gerilim büyüdü. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine ateş açtı. Olay sırasında bölge adeta savaş alanına döndü.

3 KİŞİ YARALANDI, BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çatışmada Sinan Köten ile birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin de yardımıyla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sinan Köten, sevk edildiği hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KURŞUNLAR ÇEVREYE DE İSABET ETTİ

Silahlı çatışma sırasında ateşlenen kurşunların çevredeki bir evin camına ve park halindeki bir kamyonun aynasına isabet ettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay sonrası geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.